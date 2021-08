Hauptausschuss am Dienstag : Schweriner Stadtvertreter diskutieren wieder vor Gästen

In der Pandemie tagten die Kommunalpolitiker lange ohne Publikum im Saal. Ab Dienstag ist das wieder möglich – eine Übertragung ins Internet wird es dafür nicht geben.

Schwerin | Wer in den vergangenen Monaten an den Entscheidungen der Schweriner Stadtvertreter teilhaben wollte, war auf eine sichere Internetverbindung angewiesen. Denn die Sitzungen der Stadtvertretung und der Ausschüsse wurden per Live-Übertragung gesendet, vor Ort blieben die Plätze für Gäste wegen der Corona-Auflagen leer. Damit ist nun Schluss: Ab Dienstag ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.