Schlossbrücke in Schwerin : „Fridays for Future“ protestiert gegen Nord Stream 2

Lokale Fridays-for-Future-Aktivisten sind wieder in Schwerin sichtbar. Sie machten ihren Unmut gegen Nord Stream 2 Luft.

Schwerin | Die aktuellen politischen Entwicklungen rund um die deutsch-russische Ostseegaspipeline Nord Stream 2 sorgen wieder für Aktivitäten bei den „Fridays for Future“-Aktivisten in und um Schwerin. 30 Jugendliche haben am Freitag auf der Schlossbrücke für einen sofortigen Stopp des Weiterbaus der bereits fast fertiggestellten Pipeline demonstriert und eine ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.