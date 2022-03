StandWithUkraine in Schwerin : Fridays for Future geht für Frieden in der Ukraine auf die Straße

Etwa 300 Menschen versammelten sich am Donnerstagabend bei einer Friedenskundgebung auf dem Marktplatz.

Schwerin | Nach dem ukrainisch-deutschen Kulturzentrum und der Initiative „Schweriner Aufruf“ protestierte nun auch die Klima-Bewegung Fridays for Future in Schwerin für Frieden in der Ukraine. Am Donnerstagabend versammelten sich etwa 300 Personen auf dem Marktplatz, um sich solidarisch mit den Menschen in der Ukraine zu zeigen. In den Redebeiträgen...

