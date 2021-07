Zoo Schwerin : Freier Eintritt für Kinder am Landeszootag

Schweriner Tierpark beteiligt sich am Freitag, 30. Juli, an gemeinsamer Aktion von Landesregierung und Landeszooverband. Jungen und Mädchen brauchen eine Freikarte, die an der Zookasse erhältlich ist.

Schwerin | Kinder bis zu einem Alter von 14 Jahren haben am kommenden Freitag freien Eintritt in den Schweriner Tierpark. Grund: Am 30. Juli findet der diesjährige Landeszootag statt. „Wir freuen uns über die gemeinsame Aktion von Landesregierung und Landeszooverband und verstehen sie als Wertschätzung unserer täglichen Arbeit,“ sagt Zoodirektor Dr. Tim Schikora...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.