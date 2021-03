Förderverein des Schweriner Theaters : Verankerung des Theaters in die Stadtgesellschaft

Förderverein wirkt seit 30 Jahren für Verankerung der Bühne in der Stadt und bringt Vielzahl von Projekten auf den Weg

Schwerin | Was haben ein Donnerkasten und ein Blitzeinschlagsschacht mit Theater zu tun? Ganz einfach: Es sind historische Utensilien für den Bühnenbetrieb, die früher bei unzähligen Vorstellungen am Schweriner Theater zum Einsatz kamen, unter anderem in Wagner-Stücken. Dass es sie noch heute im Original gibt – und damit hat Schwerin ein Alleinstellungsmerkmal i...

