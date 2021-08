Fliegerclub Schwerin/Pinnow : Lehrmeister Bernd Heinecke macht den Abflug

Seit 1988 hat er den Schülern in Pinnow das Fliegen und Segeln in den Lüften beigebracht, nun verabschiedet sich der Rehnaer in den wohlverdienten Ruhestand und zieht nach Sachsen-Anhalt in die Nähe seiner Kinder.

Pinnow/Rehna | Die weißen Schwingen auf blauem Grund sind Bernd Heinecke bis heute in Erinnerung geblieben. Das Symbol der Segelflieger der Gesellschaft für Sport und Technik (GST) der DDR hatte der Schüler in einem kleinen Büchlein entdeckt. Es war die Belohnung für gute Ergebnisse beim Luftgewehrschießen. „In dem Büchlein waren alle Sportarten der GST aufgelistet ...

