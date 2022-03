Feuerwehreinsatz Schwerin : Verletzte nach Wohnungsbrand in der Weststadt

Schwarze Rauchsäule über Schwerin. Feuer in einer Wohnung in der Weststadt gemeldet.

Schwerin | Am Montagvormittag rückte die Schweriner Feuerwehr zu einem Wohnungsbrand in die Weststadt aus. Drei Personen wurden nach der Rettung in ein Krankenhaus gebracht. Mehr Informationen in Kürze. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.