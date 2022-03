Cramonshagen : Feuerwehr löscht Kabelbrand in Metallbaufirma

In einem Handwerksbetrieb war es zu einem Brand an einer der Maschinen gekommen, doch die Brandschützer aus Brüsewitz hatten das Feuer schnell unter Kontrolle.

Cramonshagen | Anwohner hatten am 22. März Rauch im Ort entdeckt und die Einsatzleitstelle alarmierte. Gegen 13.30 Uhr rückten die Brandschützer der freiwilligen Feuerwehr Brüsewitz aus. In Cramonshagen war es in einem metallverarbeitenden Betrieb zu einem Kabelbrand an einer Maschine gekommen, so die Brandschützer aus Brüsewitz. Lesen Sie auch: Hotel-Kühlschrank...

