Großer Moor in Schwerin : Feuer breitet sich nach Kabelbrand im Wohnzimmer aus

Die Feuerwehr konnte am Sonntagabend Schlimmeres verhindern. Eine Verteilerleiste hatte sich in einer verlassenen Wohnung entzündet.

Schwerin | Wieder ein Fall, in dem der Hausrauchmelder ein größeres Feuer verhinderte: Am Sonntagabend geriet eine Verteilerleiste in einer Wohnung am Großen Moor in Brand. Ein Nachbar hörte den Hausrauchmelder und alarmierte die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte qualmte es bereits stark aus mehreren Fenstern der Wohnung im ersten Obergeschoss. ...

