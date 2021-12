Kein Glühwein, dafür Bier : Feliz Natal: Brasilianerin freut sich auf Weihnachten in Schwerin

Es ist so weit: Überall auf der Welt bereiten sich die Menschen wieder auf Heiligabend vor, und Ana Paula dos Santos erzählt, wie man in ihrer Heimat Brasilien Weihnachten feiert.

Schwerin | Weihnachten in Brasilien, das heißt: Der Wintermantel kann getrost zu Hause bleiben. Mitbringen dagegen darf man einen Sinn für Tradition und Besinnlichkeit, denn die Brasilianer mögen den Advent und Weihnachten mindestens so gern wie wir. Das Land ist somit ideal für alle, die Weihnachten gern in sommerlicher Kulisse feiern wollen. Ana Paula dos S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.