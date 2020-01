Schwerin : Fehlender Fahrschein: Busfahrer mit der Faust ins Gesicht geschlagen

18-Jähriger gerät in Schwerin mit Busfahrer in Streit und schlägt zu.

von mili

03. Januar 2020, 13:45 Uhr

Zu einer schweren körperlichen Attacke gegen einen Busfahrer ist es am Mittwoch in Schwerin gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei schlug ein 18-Jähriger den 57-jährigen Mitarbeiter des Schweriner Nahverkehrs im Bereich der Haltestelle Stern-Buchholz mit der Faust ins Gesicht. Der Grund: Der 18-Jährige hatte keinen gültigen Fahrausweis dabei und geriet mit dem Busfahrer in Streit, der schließlich in den Angriff gipfelte.

Der Busfahrer wurde zur Untersuchung in die Helios-Kliniken Schwerin gebracht. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen den bereits polizeibekannten Angreifer aufgenommen.

>> Ein ausführlicher Bericht folgt