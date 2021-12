Ludwigslust-Parchim und NWM : Fehlende Corona-Testmöglichkeiten auf dem Land

Für einen Abstrich müssen viele Bürger abseits von größeren Städten oft weite Strecken zurücklegen. Die Landkreise Ludwigslust-Parchim und Nordwestmecklenburg arbeiten daran, weitere Standorte zu aktivieren.

Schweriner Umland | Die Nachfrage nach Corona-Tests ist stark gestiegen, besonders durch die 2Gplus-Regel, die in vielen Kultur- und Freizeiteinrichtungen sowie in der Gastronomie gilt. In den größeren Städten öffnet derzeit ein Testzentrum nach dem anderen. Allein in Schwerin gibt es mehr als 20 Schnelltest-Einrichtungen. Doch auf dem Land sieht das noch ganz anders aus...

