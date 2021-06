Schwerin : Fast 50 Jahre der Firma treu geblieben

Fred Wulff begann 1972 seine Lehre bei der heutigen Werbeunion und wurde jetzt in den Ruhestand verabschiedet

Schwerin | Ein Liegestuhl unter Palmen. „Ich muss gar nichts, ich bin in Rente“, steht auf dem T-Shirt, das Fred Wulff von seinen Kollegen bekommen hat. In die Südsee zieht es den 63-jährigen Schweriner allerdings nicht. Dabei hätte er jetzt Zeit fürs Weltenbummeln. Der Mitarbeiter der Werbeunion in Lankow wurde am Freitag in den Ruhestand verabschiedet – nach s...

