Gastronomie im Schweriner Umland : Restaurant Landhaus Rabenhorn in Wittenförden schließt für immer

Aus Altersgründen stellt Familie Dümpelfeld den Betrieb des beliebten Lokals ein. Die Einwohner der Gemeinde sind traurig, dass ein weiterer Dorfkrug verschwindet.

Wittenförden | „Wir haben geschlossen.“ Drei Worte, die für Entsetzen und Trauer in Wittenförden sorgten. Aus Altersgründen muss das Landhaus Rabenhorn in Wittenförden geschlossen werden. So teilt es die Familie Dümpelfeld, die das beliebte und traditionelle Restaurant betrieben hat, auf ihrer Internetseite mit. „Wir möchten uns ganz herzlich bei unseren Gästen beda...

