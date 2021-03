Schwerin : Fahrradstraße soll Radewege-Streit lösen

Oberbürgermeister Rico Badenschier kündigt im Hauptausschuss eine neue Vorlage zur Gadebuscher Straße an

Schwerin | Überraschende Wendung im Radwege-Streit in der Gadebuscher Straße: In der Sitzung des Hauptausschusses am Montagabend kündigte Oberbürgermeister Rico Badenschier eine neue Vorlage zum Thema an. Bisher hatte die Verwaltung vorgeschlagen, an Stelle der holprigen Sandwege beiderseits der Fahrbahn etwa zwischen den Einmündungen Lankower und Möllner Straße...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.