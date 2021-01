Schwerin : Polizei fasst Pistolen-Täter vom Marienplatz

Spezialkräfte des LKA haben am Donnerstag die Wohnung eines 30-jährigen Schweriners durchsucht und eine Waffe gefunden.

Schwerin | Fahndungserfolg: Spezialkräfte des Landeskriminalamtes haben am gestrigen Donnerstag die Wohnung eines 30-jährigen Tatverdächtigen in Neu Zippendorf durchsucht, der in der vergangenen Woche auf dem Marienplatz mit einer Waffe Menschen bedroht hatte. ...

