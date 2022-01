Pandemiefolgen in Schwerin : Fachausschüsse beraten bis auf Weiteres nur noch online

Die Stadt will Kontakte minimieren. Alle Sitzungen finden ausschließlich als Videokonferenz statt.

Schwerin | Fachausschüsse und Beiräte in Schwerin tagen ab sofort ausschließlich per Videokonferenz. Das teilte die Stadt jetzt mit. Aufgrund der Corona-Pandemie werden alle Sitzungen bis auf Weiteres im Livestream übertragen. In dieser Woche betrifft dies am 5. Januar den Jugendhilfeausschuss und am 6. Januar den Ausschuss für Bauen, Stadtentwicklung und Verkeh...

