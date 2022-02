Raus in die Natur : Exkursion in den Schweriner Naturwald auf dem Schelfwerder

Bund für Umwelt und Naturschutz lädt in Schwerin zu einer Führung durch den Wald zum Thema schonende Holznutzung.

Schwerin | Zu einer geführten Exkursion in den Naturwald des Schelfwerders am Schweriner See geht es am Sonnabend, den 5 März. Treffpunkt ist um 10 Uhr an der Schranke am Ende des Buchenweges in Schwerin. Forstamtsleiter Ingo Nadler vom Bund für Umwelt und Naturschutz, kurz Bund, wird die öffentliche Veranstaltung führen. Teilnehmer sollten etwa zwei Stunden ein...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.