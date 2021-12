Stromausfall in Schwerin : Etwa 100 Haushalte in Schwerin ohne Strom

Ein großer Brand in der Nähe des Kraftwerks der Stadtwerke Schwerin. Kurz danach fällt der Strom in Zippendorf und im Mueßer Holz aus. Ein Zusammenhang wird jedoch dementiert.

Schwerin | Und plötzlich war alles düster. Zumindest für die Schweriner Stadtteile Mueßer Holz und Zippendorf. Am Mittwoch, 15. Dezember, fiel dort nämlich laut Angaben des NDR für knapp 100 Haushalte der Strom aus. Schnell wurde ein Zusammenhang mit dem Großbrand in Schwerin Wüstmark vermutet, da das Feuer in der Nähe des Kraftwerks der Schweriner Stadtwerke wü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.