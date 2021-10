Nordumgehung in Schwerin : Seewarte: „Wenn das kommt, müssen wir ein Jahr schließen“

Das Großprojekt ist umstritten: Für knapp 80 Millionen Euro soll die Umgehungsstraße im Norden an die A14 weitergeführt werden. Die ersten Vorarbeiten beginnen in Kürze.

Schwerin | Sie leben und arbeiten in einer idyllischen Umgebung. Mehr Seenlandschaft als an der Seewarte und dem Seehotel Frankenhorst geht in Schwerin kaum. „Egal zu welcher Tageszeit, hier herrscht immer Stille“, sagt Petra Schmidt, Geschäftsführerin des Seehotels am Ziegelaußensee. Doch die Ruhe ist getrübt, denn im Hintergrund laufen die Planungen zu einem G...

