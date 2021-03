Schwerin : Erste Impfrunde in Kitas und Schulen abgeschlossen

Impfungen mit Astrazeneca wurden am Freitag in Schwerin wieder aufgenommen. Insgesamt gab es 17 neue Corona-Fälle.

Schwerin | Auch in Schwerin wurden am Freitag die Impfungen mit dem Impfstoff der Firma Astrazeneca wieder aufgenommen. Laut Stadt waren fünf mobile Teams in Kitas, Grund- und Förderschulen im Einsatz. Impfwillige wurden anhand der neuen Aufklärungsbögen des Robert-Koch-Instituts und des Deutschen Grünen Kreuzes auf mögliche Nebenwirkungen aufmerksam gemacht und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.