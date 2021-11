Mahnwache in Schwerin : Gedenken an Pogromnacht: Mensch, wer bist du?

An einer Gedenkstunde zur Pogromnacht in Schwerin nahmen am Dienstagabend mehr als 200 Menschen teil. Landesrabbiner erinnert an seinen Vorgänger und mahnt die junge Generation.

Schwerin | Mit aufwühlenden Worten erinnerten am Dienstagabend Landesrabbiner Yuriy Kadnykov und Mitglieder der Jüdischen Gemeinde Schwerin an die Pogromnacht von 1938. Dabei erinnerten sie in wechselnden Beiträgen mehrfach auf die aktuelle Gefahr von Antisemitismus und Rassismus. „Mensch, wer bist du?“ Diese Frage stellte die Jüdische Gemeinde mehrmals an di...

