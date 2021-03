Schwerin : Endlich kommen die Notüberläufe

In der August-Bebel-Straße und der Alexandrinenstraße soll Wasser bei Starkregen in den Pfaffenteich abgeleitet werden.

Schwerin | Notüberläufe zum Pfaffenteich sollen künftig verhindern, dass Keller in der August-Bebel-Straße und der Alexandrinenstraße bei Starkregen unter Wasser stehen. Der Hauptausschuss gab in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht für das Projekt. Noch in diesem Monat will die Stadt den Auftrag vergeben. Baubeginn soll Mitte April sein. Nach der bisherigen Pla...

