Stadtvertretung Schwerin : Ende der Hundesteuermarke in Schwerin

Schwerins Stadtvertreter haben eine Änderung der Hundesteuersatzung beschlossen und damit auch die Abschaffung der Marke. Ersetzt wird diese von einem Besteuerungsausweis.

Schwerin | Die klimpernde Marke für das Hundehalsband ist in der Landeshauptstadt passé. Schwerins Stadtvertreter haben sich auf ihrer Sitzung am Montag für die Änderung der Hundesteuersatzung und damit auch zur Abschaffung der Hundesteuermarke entschieden. Mit dem Beschluss endet eine 100 jährige Ära in Schwerin, teilte Oberbürgermeister Rico Badenschier noch a...

