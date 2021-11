Feuerwehreinsatz in Rastow : Brand in ehemaligem Bahnhofsgebäude

Donnerstagnacht kam es zu einem Brand im ehemaligen Gebäude des Rastower Bahnhofs.

Rastow | Donnerstagnacht kam es zu einem Brand im ehemaligen Gebäude des Rastower Bahnhofs, so die Polizeiinspektion Ludwigslust. Nach bisherigen Erkenntnissen brach das Feuer in einem Raum des Gebäudes aus, in welchem unter anderem batteriebetriebene Werkzeuge lagerten. In der Nacht Rauch bemerkt Gemeldet wurde der Brand durch einen 54-Jährigen, der Ren...

