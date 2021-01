Einkaufen in Schwerin : Asia Markt öffnet seine Türen

Künftig können Schweriner Lebensmittel aus Vietnam, Japan, Korea und Thailand in der Helenenstraße 1-3 kaufen.

Schwerin | Zufrieden lässt Geschäftsführer Van Sy Pham seinen Blick über die nun gefüllten Regale wandern. Für seine Kunden ist so gut wie alles bereit. Am Dienstag, 2. Februar, öffnet sein Asia Markt und die dazugehörige Bubble Tea Bar in der Helenstraße 1-3 erst...

