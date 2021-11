Schwerin : Einbrecher plündern Restaurant in der Altstadt

Sie kamen durchs Fenster und nahmen einen vierstelligen Geldbetrag mit. Die Polizei konnte Spuren sichern und sucht jetzt Zeugen.

Schwerin | Einbrecher nutzen gerade in der dunklen Jahreszeit die Gunst der Stunde. So sind Unbekannte in der Nacht zu Montag in ein Restaurant im Schweriner Domhof eingestiegen. Laut Polizei verschafften sich die Täter über das Fenster Zutritt zu dem Restaurant in der Altstadt und stahlen Bargeld in vierstelliger Höhe. Weiterer Schaden entstand am Fenster. A...

