Vortrag in der Cramoner Scheune : Einblicke in das Leben Uwe Johnsons

Literaturwissenschaftler Rainer Paasch-Beeck berichtet von den mecklenburgischen Wurzeln des berühmten Autors und erzählt Geschichten rund um den See.

Cramon | Seine Werke waren groß. Seine Zeilen bewegend Der Mann selbst eher ruhig. Es gibt viel zu erzählen über Uwe Johnson. Einen Einblick in das Leben des Schriftstellers gibt am kommenden Wochenende der Kieler Literaturwissenschaftler Rainer Paasch-Beeck. Am 24. Oktober wird er um 14 Uhr in der Scheune in Cramon einen Vortrag unter dem Motto „Auf den Spure...

