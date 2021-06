Immer mehr Rauschgift in MV : Drogendelikte in Schwerin erreichen Höchststand

Laut Polizei kommt das Rauschgift überwiegend aus Hamburg. Es gibt weiterhin keine offene Szene in Schwerin. Auch im Gesamtbundesland gibt es immer mehr Drogen.

Schwerin | Marihuana und Amphetamine fanden die Beamten in seiner Wohnung – und Bargeld in kleinen Scheinen, wie es in der Szene typisch ist. Ein paar Tage liegt es erst zurück, da nahm die Polizei im Mueßer Holz einen mutmaßlichen Drogendealer fest. Der 37-Jährige ist kein unbeschriebenes Blatt, hat bei der Kripo schon eine dicke Akte. Laut Landeskriminalamt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.