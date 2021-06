Unfall in Schwerin : Dreijähriger bei Sturz aus fünftem Stock schwer verletzt

Der Zwischenfall ereignete sich am späten Dienstagnachmittag in einem Mehrfamilienhaus in Schwerin. zeugen beobachteten den Sturz

Schwerin | Ein Dreijähriger ist am späten Dienstagnachmittag aus dem fünften Stock eines Mehrfamilienhauses in Schwerin gestürzt. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ging sie nach ersten Ermittlungen von einem Unfall aus. Das Kind wurde bei dem Sturz schwer verletzt. Zeugen beobachteten laut Polizei gegen 17 Uhr den Unfall an der Komarowstraße im Stadtteil...

