Helios Krankenhaus Schwerin : Drei neue Chefärztinnen für die Klinik-Stationen

Auf der Suche nach leitenden Medizinern ist das Krankenhaus nun fündig geworden. Zwei der künftigen Fachbereichsleiterinnen kommen aus Mitteldeutschland und eine aus dem eigenen Haus.

Schwerin | Das Schweriner Helios Krankenhaus kann drei Chefarztposten neu besetzen. Die Neuzugänge kommen zum Teil aus anderen Kliniken nach Schwerin. So tritt Prof. Dr. Dorothee Bremerich im März die Stelle als neue Chefärztin der Klinik für Anästhesiologie in Schwerin an. Zuletzt war sie Oberärztin in der Klinik für Anästhesiologie der Universitätsmedizin Main...

