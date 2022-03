Bauprojekt in Schwerin : Dreescher Werkstätten schaffen mehr Plätze in integrativer Kita

Durch einen Anbau schaffen die Dreescher Werkstätten in ihrer integrativen Kita in Schwerin-Süd insgesamt 42 zusätzliche Plätze für Kinder im Krippen- und Kindergarten-Alter. Das Richtfest ist am 23. März.

Schwerin | Die Kindertagesstätte „Dreescher Zwergstätten“ in Schwerin-Süd wächst: Am 23. März wird das Richtfest für einen Anbau gefeiert. Im Sommer soll die Eröffnung sein. Am grünen Stadtrand ist dann für weitere zwölf Krippenkinder und 30 Mädchen und Jungen im Kindergartenalter ausreichend Platz zum Spielen, Lernen und Entdecken der Welt. Weiterlesen: Will...

