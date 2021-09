Gemeinde Warsow : Gemeinschaftshaus in Kothendorf wird nach Wasserschaden saniert

Zwei Tage floss das Wasser aus einem kaputten Rohr und zerstörte unter anderem den alten Heizkessel im Keller. Nun beginnen die Sanierungsarbeiten.

Kothendorf | Das Dorfgemeinschaftshaus in Kothendorf hat es im Winter „kalt erwischt“. Aufgrund eines Frostschadens an der Wasserleitung müssen nun einige Schönheitsreparaturen durchgeführt werden. „In den Wintermonaten hatten wir das Gebäude ja überhaupt nicht genutzt“, sagt Bürgermeisterin Renate Lambrecht. Und so habe man auch erst zu spät mitbekommen, welchen ...

