Zehn Fragen : Doreen Betke ist die neue Leiterin der Wasserschutzpolizei in Schwerin

Die zehn Fragen stellen wir Doreen Betke. Sie ist die erste Frau, die eine Wasserschutzpolizeiinspektion in MV leitet.

Schwerin | Seit wenigen Tagen ist sie das neue Gesicht der Wasserschutzpolizeiinspektion in Schwerin und damit auch die erste Frau auf einem solchen Posten: Polizeihauptkommissarin Doreen Betke. Viele Jahre war sie bei der Wasserschutzpolizei in Rostock tätig, nun zieht es die 42-Jährige an den Schweriner See. Ganz wird die gebürtige Sachsen-Anhalterin ihre Wahl...

