E-Busse, Solar-Pflicht & mehr Grün : Diese Ideen haben junge Menschen für mehr Klimaschutz in Schwerin

Bei einem Klimaschutz-Workshop im Digitalen Innovationszentrum waren Kinder und Jugendliche gefragt: Welche Wünsche haben sie für mehr Klimagerechtigkeit und -schutz in der Landeshauptstadt?

Schwerin | Wie wollen wir leben? Wie soll das Schwerin der Zukunft aussehen? Was können wir auch hier vor Ort im Kleinen für so etwas allumfassendes wie das Klima tun? – Am Freitagabend stellten sich junge Menschen im Digitalen Innovationszentrum (DIZ) in der Wismarschen Straße den ganz großen Fragen unserer Zeit. Jugendliche bei Klimaschutz-Ideen gefragt ...

