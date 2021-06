Einkaufen : Diese Geschäfte kommen und gehen in Schwerins Innenstadt

Mehrere Läden schließen, dafür ziehen aber auch neue ein. Ein kleiner Überblick.

Schwerin | Wer durch Schwerins Innenstadt schlendert, kommt an den beklebten Schaufenster kaum vorbei: Wir schließen, wir ziehen um, Räumungsverkauf. Aber zugleich gibt es auch Schilder mit Eröffnung. Eine kleine Spurensuche, wer kommt und wer geht. Mittag to go in der Münzstraße Schon von Weitem fällt der Blick auf die schwarze Schiefertafel in der Münzst...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.