Bund der Steuerzahler : Die teure Dwangbrücke aus dem Schwarzbuch bewegt Schwerin

Sinn oder Unsinn: Nachdem der Bund der Steuerzahler das Bauwerk als Steuergeldverschwendung kritisiert hat, diskutieren Schweriner über die Brücke.

Schwerin | Diese Diskussion will nicht enden: Schweriner streiten noch immer über die neue Fahrradbrücke über den Ostorfer See. In der vergangenen Woche erlangte die Brücke nun auch überregionale Bekanntheit. Der Bund der Steuerzahler nahm das Bauwerk in seine jährliche Liste der Steuergeldverschwendungen auf. Mit dem Eintrag in das Schwarzbuch sehen sich vor al...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.