SVZ-Luftbildkalender 2022 : Die große Kirche und die kleine Tür

Als stellvertretende Gemeinderatsvorsitzende hat Ulrike Wittig eine Verbindung zum Dom und mag das Küsterportal.

Schwerin | Das Küsterportal mag Ulrike Wittig besonders. „Früher hat der Küster gegenüber vom Dom gewohnt, durch diesen Eingang ist er in die Kirche gelangt, so ist der Name entstanden“, sagt Wittig und drückt die Klinke herunter. Auch heute nutzen Mitarbeiter der Gemeinde die hölzerne Tür mit den Metallbeschlägen, die zwischen dem Marktportal und dem Chorumgang...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.