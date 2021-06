Wirtschaft in Schwerin : Kochschule Krömer zieht in die Schweriner Höfe

Zum 1. Juli eröffnet Krömer im Klöresgang. Warum sie umgezogen sind, erzählt der Inhaber

Schwerin | Kochen als Erlebnis – das vermittelt die Kochschule Krömer. Und die zieht gerade um. Vom früheren Standort in der Goethestraße, Ecke Geschwister-Scholl-Straße, in die Schweriner Höfe. „Ich plane, meine neue Kochschule am 1. Juli im Brunnenhof zu eröffnen“, sagt Inhaber Theo Krömer. Er hatte sich in den vergangenen Jahren vor allem durch die Verbindung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.