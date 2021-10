Vortragsreihe in Schwerin : Die Geschichte der ehemaligen Frauenklinik

Nach langer Corona-Pause geht es jetzt weiter mit der Vortragsreihe Forum Geschichte und Volkskunde. Dr. Wolf Karge berichtet über das Haus Seeblick in der Werdervorstadt.

Schwerin | Es war Armenhaus, Pflegeheim, Frauenklinik und Bezirkshygiene-Institut: das „Haus Seeblick“ in der Werdervorstadt. Vielen Schwerinern wird es vor allem als Frauenklinik bekannt sein, in der etwa 40.000 Kinder geboren wurden. Wer mehr über die Geschichte des Gebäudes in der Bornhövedstraße 78 erfahren möchte, ist eingeladen zu einem Vortrag der Reihe „...

