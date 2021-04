Fußball : Aufstiegshoffnung beim FC Mecklenburg steigt

Der Spielausschuss des Nordostdeutschen Fußballverbandes spricht sich für Oberliga-Aufsteiger aus den Landesverbänden aus.

Schwerin | Der FC Mecklenburg Schwerin darf sich berechtigte Hoffnungen machen, als Tabellenerster der Verbandsliga, in die Oberliga aufzusteigen. Auf einer Tagung beriet der Spielausschuss des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV), wie mit der Auf- und Abstiegsregelung in der Regional- und in der Oberliga zu verfahren sei. Am Ende gab das Gremium dem NOFV...

