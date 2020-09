Pampow : Bezüge werden nicht gekürzt

Das Bündnis für Pampow brachte einen Vorschlag ein. Die CDU lehnt diesen jedoch ab.

von Marco Dittmer

18. September 2020, 17:25 Uhr

Eher wortkarg wurde in der aktuellen Gemeindevertretersitzung ein zuvor hitzig diskutierter Antrag abgelehnt: die Kürzung der Bezüge der Gemeindevertreter. Das Bündnis für Pampow brachte einen entsprechenden Vorschlag vor der Sommerpause im Juni ein. Die Begründung damals: „Wir wollen ein Zeichen setzen und zeigen, dass auch die Gemeindevertreter Einsparungen hinnehmen können“, so Jens Heysel, Fraktionsführer. Nun wurde der Antrag von der CDU, die die absolute Mehrheit in der Gemeindevertretung hält, mit acht Gegenstimmen abgeschmettert. „Dem Antrag liegt zwar eine Begründung bei, dem wird aber durch die Aussagen des Städte- und Gemeindetages MV widersprochen“, sagt Bürgermeister Frank Gombert (CDU). Bündnis für Pampow reagiert nach Ablehnung. „Für uns war schnell klar, dass sich die CDU mit dem Antrag nicht auseinandergesetzt hat“, sagt Patrick Lehmann Vorsitzender Bündnis für Pampow.

Das Bündnis kritisiert auch, dass der Antrag im Vorfeld nicht der Einladung beigefügt war. Gemeindevertreter hätten sich so vorher keine Meinung bilden können.