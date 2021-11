Angebot des DRK : Corona-Testzentrum öffnet wieder in Hagenow

Zunächst steht das DRK nur diese Woche Mittwoch in der Anlaufstelle in der Bahnhofstraße bereit. Weitere Termine werden derzeit noch organisiert.

Hagenow | Mit den steigenden Inzidenzen kommt verstärkt das Testen wieder auf. In Hagenow öffnet das Corona-Testzentrum des Deutschen Roten Kreuz (DRK) am Mittwoch aufs Neue. Die Anlaufstelle in der Bahnhofstraße 61 ist zunächst an diesen einem Tag von 16 bis 18 Uhr geöffnet, informiert Hagenows Bürgermeister Thomas Möller. Weitere Termine und Öffnungszeiten mü...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.