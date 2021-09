Schule im Freien : Crivitzer Schüler lernen im Grünen Klassenzimmer

Die Kinder aus der 8. Klasse der Regionalen Schule schaffen sich einen eigenen Schulgarten.

Crivitz | Der Wunsch vieler Lehrer und Schüler der Regionalen Schule Crivitz ist nun endlich in Erfüllung gegangen. Dank der zielstrebigen Arbeit der Schulleiterin Martina Torbahn ist eine Lösung für den Aufbau eines Schulgartens gefunden worden. Eine viele Jahre brach liegende Fläche von 707 Quadratmetern am Rande der Gartensparte „Schöne Aussicht“ gelegen, is...

