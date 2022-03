Europaweite Aktion : Crivitzer Friedensglocke läutet am Donnerstag

In ganz Europa werden die Glocken um 11.45 Uhr geschlagen, als Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine.

Crivitz | Am Donnerstag werden die Glocken auf dem Burgplatz in Crivitz läuten - zeitgleich mit hunderten Friedensglocken in ganz Europa. Die Stadt beteiligt sich an der Aktion, die unter anderem auch in Italien, Österreich und Polen stattfinden wird. Glocken erklingen 15 Minuten lang Gemeinsam werden die Glocken am 3. März in der Zeit von 11.45 bis 12 Uh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.