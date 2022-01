Crivitz : Bushaltestellen werden barrierefrei ausgebaut

Sanierung für zwei Haltepunkte beginnt voraussichtlich Anfang Mai. Weitere sollen noch in diesem Jahr folgen.

Crivitz | Bevor es mit dem barrierefreien Umbau der beiden Bushaltestellen in der Crivitzer Amtsstraße und Großen Straße losgeht, wurden die beiden Haltepunkte noch einmal genau unter die Lupe genommen. Was genau muss erneuert, was kann aufgearbeitet werden. „Wir haben uns zum Beispiel noch einmal die Häuschen angeschaut, ob wirklich neue gebaut werden müsse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.