Tägliches Impfen ohne Termin : Crivitz und Schwerin weiten Impfungen deutlich aus

In Schwerin wird in Bussen auf dem Marktplatz geimpft, in Crivitz zu später Abendstunde: Ärzte hoffen damit, noch vor dem Herbst auf eine hohe Impfquote zu kommen.

Schwerin | Die Impfzentren in Schwerin und Crivitz drehen an der Uhr. In der kommen Woche bieten die beiden Standorte Impfungen speziell für Berufstätige in den Abendstunden an. Damit erweitern die beiden Zentren ihre Impfkampagne, um noch mehr Menschen eine Corona-Schutzimpfung zu ermöglichen. Mehr Impf-Angebote für Berufstätige „Manche Schweriner wollten...

