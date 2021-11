Corona-Lage in Schwerin : Inzidenz steigt auf 183 in der Landeshauptstadt

Am Mittwoch wurden 34 neue Fälle gemeldet. Für zwei Kitas wurden Quarantänemaßnahmen angeordnet.

Schwerin | Die Inzidenz steigt in der Landeshauptstadt weiter an. Dem Schweriner Gesundheitsamt wurden am Mittwoch 34 Neuinfektionen gemeldet, die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 183. Schwerin bleibt vorerst weiter auf Stufe Gelb der Corona-Ampel. Von Infektionen betroffen sind zwei Kitas, für die Quarantänemaßnahmen angeordnet wurden. Bei den „Schwerin...

