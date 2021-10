Corona in Schwerin : Ab Sonntag verschärfte Corona-Maßnahmen – Freiheiten für Geimpfte

In der Landeshauptstadt steigt die Zahl der Neuinfektionen seit Tagen. Das hat nun Konsequenzen.

Schwerin | In Schwerin zeigt die Corona-Ampel den dritten Tag in Folge Gelb. Aus diesem Grund treten am Sonntag verschärfte Maßnahmen in Kraft, insbesondere Testpflichten für bestimmte Innenbereiche. Davon betroffen sind unter anderem körpernahe Dienstleistungen wie Friseure und Kosmetikbetriebe und Innenbereiche in der Gastronomie. Geimpfte und Genesene sind vo...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.