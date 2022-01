Schwerin : Corona im Heim: Bewohner und Mitarbeiter der Station getestet

Nach den Infektionsfällen im Sozius-Haus Am Grünen Tal appelliert Gerit Hübner vom Fachdienst Gesundheit der Stadt einmal mehr an Pflegekräfte, sich impfen zu lassen

Schwerin | Nach dem Corona-Ausbruch im Sozius-Haus Am Grünen Tal sind am Mittwoch alle Pflegebedürftigen und Mitarbeiter der betroffenen Station per PCR-Test auf das Virus untersucht worden. Am Donnerstag sollen die Ergebnisse vorliegen. Dienstag hatte die Stadt gemeldet, dass sich drei Bewohner und zwei Pflegekräfte infiziert hätten. Wie das Coronavirus ins Pfl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.